Mango, reconocida como Top Employer 2026 por su estrategia de gestión de personas

Mango es reconocida como Top Employer 2026. - MANGO

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mango ha sido reconocida por primera vez como Top Employer, "un prestigioso reconocimiento internacional que distingue a las organizaciones con los más altos estándares en la gestión de personas", informa la compañía este jueves en un comunicado.

La certificación, otorgada por Top Employers Institute, autoridad global en prácticas de Recursos Humanos, "refleja el compromiso de la compañía con el desarrollo de sus empleados, el talento y la creación de un entorno laboral internacional, integrador y motivador".

"La certificación Top Employers 2026 reconoce nuestro compromiso por construir un entorno de trabajo excelente, diverso e inclusivo, donde las personas están en el centro de nuestra estrategia. En Mango impulsamos el desarrollo del talento, el bienestar y una organización preparada para el futuro", afirma ha afirmado el Chief People Officer de Mango, David Payeras.

En el marco de su Plan Estratégico 4E y, especialmente, a través del pilar Empower, la compañía trabaja para "empoderar y desarrollar" a sus más de 18.000 colaboradores, acompañándolos a lo largo de su trayectoria en la empresa y fomentando el orgullo de pertenencia y atrayendo el mejor talento.

Mango impulsa el desarrollo de sus equipos y el liderazgo promoviendo la flexibilidad, la capacidad de adaptación al cambio y la resiliencia "en un entorno que favorece la innovación y la creatividad".