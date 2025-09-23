Mango subraya su colaboración con la Fundación FERO en la lucha contra el cáncer

Archivo - Exterior de la sede de Mango, en Palau-solità i Plegamans (Barcelona). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mango ha subrayado que colabora desde hace 17 años con la Fundación FERO para impulsar la investigación oncológica, en el marco de su apoyo en la lucha contra el cáncer, en un comunicado este martes.

Durante este tiempo, Mango ha financiado más de 50 proyectos de investigación en campos que abarcan desde nuevos diagnósticos hasta el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para el cáncer de mama.

El director de la Fundación FERO, Rubén Ventura, ha explicado que este tipo de colaboraciones les permiten "seguir avanzando hacia el sueño" de curar el cáncer a través de la investigación.

"La sintonía con Mango es total, y no solo por el apoyo económico, sino por su gran compromiso con la sociedad por construir un futuro mejor juntos", ha dicho.

Entre los proyectos financiados por Mango están el Programa de Diagnóstico Molecular Avanzado (Diamav) o la Beca FERO-Mango, que cuenta con 80.000 euros para financiar proyectos de investigación.