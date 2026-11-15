El 'Manifiesto espectrométrico de Barcelona' pide detectar contaminantes mejor y reducir su impacto

Archivo - Agua que arrastra otros elementos - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Científicos reunidos del lunes al miércoles de esta semana en Barcelona han consensuado el 'Manifiesto espectrométrico de Barcelona', con 5 propuestas para mejorar la detección de los contaminantes y reducir su impacto, informan los organizadores en un comunicado.

Es la conclusión del 22 Taller Anual sobre las aplicaciones de la espectrometría de masas en el análisis ambiental y la seguridad alimentaria y la 7 Conferencia Internacional sobre la Evaluación del Riesgo de los Fármacos en el Medio Ambiente (Icraphe), un doble encuentro impulsado por el doctor Damià Barceló.

Han abordado qué residuos de medicamentos llegan al río; dónde están los PFAS (conocidos como 'contaminantes eternos' por su persistencia); las normas europeas y estatales sobre qué sustancias deben controlarse; y nuevas técnicas de análisis, que amplían la vigilancia a compuestos que aún no forman parte de los controles habituales, e investigan qué pasa si se mezclan o se transforman.

Las 5 propuestas se dirigen a las administraciones, las agencias del agua, los organismos de financiación, los laboratorios y los gestores de depuradoras.

Como "primer paso", proponen que las agencias del agua, los laboratorios y los gestores de depuradoras pongan en marcha un programa piloto compartido para comparar la eficacia de los tratamientos entre instalaciones y conservar los datos en un repositorio común.

LAS 5 PROPUESTAS

La primera propuesta es "ampliar la vigilancia de los contaminantes": que las agencias del agua complementen los controles obligatorios con programas piloto de cribado no dirigido mediante espectrometría de masas de alta resolución, para detectar sustancias que no se preveían y ayudar a investigar el origen de la contaminación.

La segunda, "hacer comparables los resultados": que los laboratorios consensúen criterios para explicar qué detectan, con qué grado de certeza lo identifican y, si se puede, en qué concentración se encuentra, ya que, tras detectar una sustancia, hay que valorar su riesgo estudiando la exposición y los efectos que puede tener.

La tercera es "estudiar las mezclas y los productos de transformación": que los programas de investigación reúnan equipos de química analítica y toxicología para evaluar los efectos de las mezclas de contaminantes y de los compuestos que se forman cuando una sustancia se degrada en el medio o se transforma durante un tratamiento.

La cuarta, "impulsar el tratamiento cuaternario y comprobar su eficacia": acelerar y mejorar la aplicación del tratamiento cuaternario en depuradoras según la nueva directiva europea de tratamiento de aguas residuales urbanas (Taru), para reducir los microcontaminantes (como residuos de fármacos y cosméticos).

Así, proponen analizar muestras antes y después del tratamiento y publicar los resultados, y añaden que saber si un tratamiento funciona implica "medir qué elimina, qué deja y qué transforma".

La última propuesta es "conservar y compartir los datos": que los organismos que financian la investigación ambiental prevean el depósito de datos en repositorios compatibles con iniciativas europeas como la red Norman; y conservar la información para que otros equipos puedan comparar resultados y reutilizar datos.