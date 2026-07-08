Manresa (Barcelona) impulsa un buscador de trámites municipales basado en IA

Manresa (Barcelona) impulsa un recomendador de trámites municipales basado en IA - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manresa (Barcelona) ha impulsado una búsqueda de trámites municipales basada en inteligencia artificial (IA) para facilitar el acceso ciudadano a los servicios del consistorio.

El recomendador de trámites "mejora el acceso ciudadano a los trámites municipales porque supera las limitaciones de los buscadores tradicionales por palabras clave y facilita una relación más intuitiva con la administración", ha explicado en un comunicado este miércoles la Diputación de Barcelona.

Ha añadido que el sistema permite formular preguntas en "lenguaje natural" y obtener una propuesta de los trámites más acordes a las necesidades planteadas, con una descripción y acceso directo a los trámites propuestos.