Manresa (Barcelona) impulsa un buscador de trámites municipales basado en IA

Manresa (Barcelona) impulsa un recomendador de trámites municipales basado en IA
Manresa (Barcelona) impulsa un recomendador de trámites municipales basado en IA - DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 8 julio 2026 11:25
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BARCELONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manresa (Barcelona) ha impulsado una búsqueda de trámites municipales basada en inteligencia artificial (IA) para facilitar el acceso ciudadano a los servicios del consistorio.

El recomendador de trámites "mejora el acceso ciudadano a los trámites municipales porque supera las limitaciones de los buscadores tradicionales por palabras clave y facilita una relación más intuitiva con la administración", ha explicado en un comunicado este miércoles la Diputación de Barcelona.

Ha añadido que el sistema permite formular preguntas en "lenguaje natural" y obtener una propuesta de los trámites más acordes a las necesidades planteadas, con una descripción y acceso directo a los trámites propuestos.

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