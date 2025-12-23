Manuel Pardos (Adicae): "La digitalización no es para ingenieros, es para la gran masa"

Archivo - El presidente de Adicae, Manuel Pardos. - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, ha asegurado que "la digitalización no es para ingenieros, sino para la gran masa", para lo que ha instado a poner a disposición de los consumidores los medios para aprovechar al máximo sus beneficios.

"Las mayores empresas en el sector del comercio son las tecnológicas, que son aquellas que operan para el último consumidor posible", ha señalado Pardos durante la rueda de prensa de presentación de la 'Guía de uso de Inteligencia Artificial en los grandes sectores del consumo', en la que ha destacado el potencial de la IA.

Según el texto elaborado por la entidad, la proliferación de la IA ha multiplicado la capacidad y prestaciones de las nuevas tecnologías, "por lo que la capacitación de los usuarios es imprescindible e inaplazable" para asegurar su protección ante fraudes y engaños.

"La explotación de la IA por las empresas vuelve a ser un caldo de cultivo para los abusos de estas que especulan con la brecha digital y pueden aprovecharse de consumidores desinformados", añade el texto, y ante lo que Pardos ha defendido que es responsabilidad de las empresas poner a su alcance el conocimiento necesario.

La guía elaborada por Adicae analiza los avances en sectores como la salud, la energía o el turismo, además de las finanzas, siempre en torno a los consumidores, para que la IA y nuevas tecnologías no sean un obstáculo, sino que "mejoren la cultura y los servicios".

RIESGOS DE LA IA

Ante el aumento de los riesgos del consumidor con la irrupción de la IA, Pardos ha explicado que "siempre ha habido fraude en el comercio, y eso no ha impedido la práctica en sí de consumir", aunque también ha resaltado la necesidad de educar en el manejo y la prevención de los nuevos retos.

Para ello, Adicae ha resaltado la organización de talleres en las principales capitales de provincia, junto con la publicación de la guía, para que la IA "contribuya en la protección de los derechos de los consumidores".