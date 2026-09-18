El maqui Joan Busquets se querella contra sus torturadores en una cárcel franquista

Archivo - Joan Busquets, en el centro, en San Miguel de los Reyes - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El último maqui vivo de Catalunya, Joan Busquets, ha presentado una querella contra antiguos trabajadores del centro penitenciario de San Miguel de los Reyes, en Valencia, por presuntos episodios de violencia, tortura y desatención sanitaria durante el franquismo, ha informado CGT Catalunya en un comunicado este viernes.

Así lo ha anunciado Busquets, que actualmente tiene 98 años y reside en Francia, durante una rueda de prensa en Barcelona, en la que ha anunciado que la iniciativa judicial se formalizó en julio ante el Tribunal de Instancia de Valencia número 20.

En el procedimiento se señala a diversos antiguos responsables de la prisión, entre ellos dos que ocuparon la dirección, así como funcionarios y personal del penal identificados por Busquets.

RECLAMACIÓN

Busquets formó parte de la CNT y, tras un periodo exiliado en Francia, se incorporó a la resistencia armada contra la dictadura franquista, hecho por el que fue detenido con 20 años y condenado a muerte, una condena que le fue sustituida por una pena de prisión que comportó dos décadas de reclusión, de los cuales 15 los pasó en el penal de San Miguel de los Reyes.

En la querella describe que, tras sufrir una grave fractura en una pierna durante un intento de fuga, no recibió atención sanitaria y que las consecuencias se prolongaron durante décadas, unos hechos por los que señala a responsables del centro, incluido al personal sanitario.

La vía judicial iniciada este año tiene como antecedente otra iniciativa impulsada por Busquets en 2024, en la que solicitaba al Estado español una compensación por los perjuicios derivados de la reclusión de un millón de euros.

La petición no prosperó en el marco de la legislación vigente, dado que la Ley de Memoria Democrática no contempla una indemnización de este tipo, si bien el procedimiento se ha vuelto a activar con la aportación de nueva documentación.