Mar Tintoré, nueva directora del Centro de Esclerosis Múltiple de Catalunya

Mar Tintoré - VALL D'HEBRON

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo rector del Centro de Esclerosis Múltiple de Catalunya (Cemcat) ha aprobado el nombramiento de Mar Tintoré como nueva directora, tomando el relevo de Xavier Montalban, informa este miércoles en un comunicado.

Con más de tres décadas de trayectoria profesional en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Tintoré es también jefa de sección del Servicio de Neurología, investigadora del Vall d'Hebron Institut de Recerca (Vhir) y hasta ahora ha sido jefa asistencial del Cemcat.

El Cemcat forma parte del campus de Vall d'Hebron, fue creado en 2007 en un proyecto de gestión compartida entre el Institut Català de la Salut, el Servei Català de la Salut y la Fundació Esclerosi Múltiple y anualmente atiende a más de 5.000 pacientes, un 40% de las personas con esclerosis múltiple de Catalunya.