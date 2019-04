Maragall (ERC) pide trabajar para hacer un debate electoral con Forn en prisión o fuera de ella

Publicado 03/04/2019 18:53:59 CET

Forn lamenta que Collboni decline celebrarlo: "Se sitúa al lado de los que ya me han condenado"

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha pedido este miércoles trabajar para celebrar un debate electoral con el candidato del PDeCAT en prisión provisional por el proceso soberanista, Joaquim Forn, fuera de la prisión, aunque ha dicho que si no le dejan salir se debe "evidenciar desde dentro la vergüenza democrática que supone".

"Debemos poder debatir todos los candidatos. ¡Es un derecho de la ciudadanía! ¡Y es evidente que Quim Forn debe poder estar! Trabajemos para hacerlo fuera de prisión. Y si como es terriblemente previsible no le dejan salir, evidenciar desde dentro la vergüenza democrática que supone", ha dicho Maragall en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Forn lamentó este lunes en un mensaje en Twitter la reacción del candidato del PSC, Jaume Colloboni, que declinó celebrar un debate con el candidato del PDeCAT porque sólo lo hará con aquellos que puedan defender sus ideas y ser alcaldes: "Se sitúa al lado de los que ya me han condenado sin que el juicio haya llegado a la mitad".

"Lamento esta reacción de Jaume Collboni, que le sitúa al lado de los que ya me han condenado sin que el juicio haya llegado a la mitad. Demuestra muy poca valentía y confirma que donde de verdad está cómodo el PSC es en la alianza con los del 155", expresó Forn.

Preguntado por la prensa sobre si estaría dispuesto a celebrar un debate en una cárcel con el candidato Forn, Collboni aseguró este lunes que no sería razonable: "No. Creo que no sería razonable. Creo que los debates se deben hacer con normalidad, y que se deben hacer con candidatos que puedan defender sus ideas y ser alcaldes".