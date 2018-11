Maragall, sobre Valls: "No es que no sea independentista, es un pro-dependiente"

Actualizado 24/11/2018 11:53:27 CET

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha afirmado este sábado que el ex primer ministro francés y también aspirante a la Alcaldía, Manuel Valls, "no es que no sea independentista, es un pro-dependiente".

En su intervención en la jornada municipalista de las juventudes de ERC en Barcelona, ha criticado así que Valls afirmara que quiere ser alcalde para "conseguir lo máximo de Madrid".

Ha pedido a los asistentes que sean "republicanos hasta las últimas consecuencias" y ha asegurado que hay que repensar Barcelona.

Y ha explicado que radical no significa gritar más ni hacer más ruido ni más movilizaciones, sino "ir a la raíz de las cosas" y, según el candidato republicano, esto es trabajo.

También ha emplazado a los jóvenes para que sean sujeto de las políticas y no objeto, y les ha dicho que no se dejen "ser decorado de los otros", sino que sean actores.