La Marató de Donants de Sang de Catalunya 2026 alcanza las 4.602 donaciones en 5 días

Una persona con gafas de realidad virtual mientras dona sangre - BANC DE SANG I TEIXITS

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Marató de Donants de Sang de Catalunya 2026, que se lleva a cabo del 8 al 17 de enero, ha alcanzado las 4.602 donaciones en 5 días, y tiene el reto de llegar a las 10.000 donaciones con 102 campañas de donación de sangre y plasma en más de 80 municipios catalanes.

Más de la mitad de estas campañas son colectas especiales que cuentan con actividades organizadas con la colaboración de entidades, asociaciones, instituciones y ciudadanía; y también se pueden hacer donaciones en los centros fijos de los "principales hospitales", informa el Banc de Sang i Teixits este martes en un comunicado.

Bajo el lema 'El vincle que ens fa immensos' ('El vínculo que nos hace inmensos'), este año la iniciativa pone el poco en este "gesto solidario y altruista" de donar sangre, e interpela a los ciudadanos a dar el paso necesario para participar.

Este viernes, en la campaña situada en el centro comercial Westfield La Maquinista de Barcelona, se podrá donar sangre mientras se participa en una experiencia "relajante" de inmersión en un fondo marino, en auroras boreales o el espacio, a través de gafas de realidad virtual.

La clausura de la Marató será este domingo 17 de enero en el Centre Cívic Frederic Mompou de Castelldefels (Barcelona), con el acto simbólico de visualización del marcador con las donaciones conseguidas.