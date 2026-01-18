La Marató de Donants de Sang de Catalunya 2026 supera las 10.000 donaciones - BANC DE SANG I TEIXITS

BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Marató de Donants de Sang de Catalunya 2026 ha concluido con 10.236 donaciones de sangre, plasma y plaquetas entre el 8 y el 17 de enero.

En un comunicado este domingo, el Banc de Sang i Teixits ha explicado que se ha superado el objetivo marcado de 10.000 donaciones, aunque la cifra de nuevos donantes ha descendido por lo que, advierten, "hacen falta más nuevos donantes jóvenes".

El director asistencial del Banc de Sang i Teixits, Joan Ramon Grífols, ha destacado el éxito de la iniciativa y ha puesto de manifiesto la necesidad de conseguir nuevos donantes, especialmente jóvenes, que "son los que potencialmente tienen más trayectoria de futuro".

El 30% de los donantes que han acudido a alguna de las 102 campañas localizadas alrededor del territorio o a uno de los 12 hospitales con sede fija de donación tienen entre 55 y 65 años, siendo el grupo más grande de donantes, seguido de aquellos entre los 45 y 55 años.

Sin embargo, aquellos en la franja entre los 18 y los 34 años representan un 21,8% de los donantes.

DONANTES NUEVOS

De los donantes en la maratón un 8,3% son los que han donado por primera vez, un porcentaje que se sitúa "por debajo del 10% que suele ser habitual el resto del año".

El Banc de Sang alerta de que cada año unas 35.000 personas dejan de donar sangre, ya sea porque cumplen 70 años o bien porque alguna enfermedad les impide continuar donando.