Marc Grau, nuevo director del Instituto de Estudios Superiores de la Familia de UIC Barcelona

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El profesor e investigador Marc Grau ha sido nombrado director del Instituto de Estudios Superiores de la Familia (IESF) de UIC Barcelona, sustituyendo en el cargo a Montserrat Gas, informa este jueves la universidad en un comunicado.

Grau inicia esta etapa con "un sentido de responsabilidad e ilusión" y el compromiso de seguir haciendo del instituto un espacio de investigación, formación, reflexión y transferencia sobre la familia.

Se vinculó al IESF mientras realizaba en la Universidad de Edimburgo (Escocia) una tesis doctoral sobre la paternidad, y ahora se marca como retos un plan estratégico 2025-2028 y "hacer crecer el músculo investigador" del instituto.