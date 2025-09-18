Marc Puigtió gana por un voto las primarias de ERC para ser candidato a las municipales en Girona

GIRONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Sant Julià de Ramis (Girona) Marc Puigtió ha ganado por un voto las primarias de la federación local de ERC de Girona para ser el candidato del partido al Ayuntamiento de Girona en las elecciones municipales de mayo de 2027.

En un comunicado este jueves, la federación de Girona ha informado de que Puigtió ha obtenido un voto más que el candidato Adam Manyé --sin detallar el número de votos totales de cada uno--, y también ha habido 2 votos en blanco y uno nulo.

Así se ha decidido por parte de la militancia de Girona en una asamblea local en la que se debía decidir entre estos dos candidatos.