La marca Corpinnat incorpora Demost y suma 17 bodegas

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca Corpinnat ha incorporado Demost, una bodega de Gelida (Barcelona) y ya suma 17 bodegas que elaboran vinos espumosos, después de haber superado todas las auditorías obligatorias, informa este lunes en un comunicado.

Desde 2018, Corpinnat ha integrado las bodegas de Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet de Can Feixes, Júlia Bernet, Mas Candí, Can Descregut, Pardas, Bufadors, Cisteller, Viader, Mas de la Basserola, Celler Kripta y Demost.

Con esta incorporación, Corpinnat ratifica su apuesta con el objetivo de vertebrar un sector que "no solo lucha por sí mismo, sino que incorpora la defensa del paisaje, el sostenimiento del campesinado y, en definitiva, la identidad de unos vinos y de un territorio".