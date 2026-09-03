La marca Seat, pendiente de la profunda transformación de Wolkswagen: "No se ha tomado ninguna decisión"

Archivo - Vehículos en la cadena de montaje de la planta automovilística de Seat en Martorell (Barcelona) - David Oller - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seat asegura que el grupo Volkswagen aborda una "profunda transformación" con la finalidad de afrontar el proceso de electrificación del sector, por lo que todo aquello que afecta a la marca catalana depende del análisis que se haga en reuniones del Consejo de Supervisión: "No se ha tomado ninguna decisión al respecto", han explicado fuentes de la empresa a Europa Press este jueves.

Según ha publicado la revista alemana Wirtschafts Woche, uno de esos consejos de supervisión del gigante alemán se celebrará este viernes y da por hecho que dejará de invertir en la marca Seat, que desaparecería en 2029, para centrarse en la Cupra.

"Toda la industria, incluido el Grupo Volkswagen y, por supuesto, Seat S.A., estamos inmersos en una profunda transformación, basada en nuestro compromiso con la electrificación. El contexto global ha cambiado significativamente, impactando de manera severa en el sector del automóvil, especialmente en el último año", han explicado fuentes de la compañía.

Añaden, en este sentido, que Volkswagen está trabajando en un plan de transformación del negocio de todo el Grupo para reforzar su competitividad y eficiencia y que el objetivo es hacer que todo el Grupo "y sus respectivas compañías sean más eficientes y ágiles, así como aprovechar de forma sistemática potenciales sinergias tecnológicas".

Esta estrategia se está debatiendo en diferentes reuniones del Consejo de Supervisión, pero, según Seat, no se ha tomado ninguna decisión al respecto: "Informaremos de cualquier decisión estratégica que afecte a Seat S.A. llegado el momento".