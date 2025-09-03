Margarita Díez, nueva directora de la Zona Portuària Centre de Ports de la Generalitat

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Margarita Díez Rilova se ha reincorporado esta semana a la empresa pública Ports de la Generalitat como directora de la Zona Portuària Centre después de 6 años en la gerencia del Consorci del Port de Mataró.

En un comunicado este miércoles, la Generalitat ha detallado que desde junio de 2001 hasta septiembre de 2019 ya había desarrollado distintas responsabilidades en Ports de la Generalitat.

Ahora dirigirá la Zona Portuària Centre que está configurada por los puertos de Arenys de Mar, Garraf, Vallcarca, Vilanova i la Geltrú, las dársenas pesqueras de El Masnou y Mataró, los puertos deportivos del Balís, Mataró, Premià de Mar, Masnou, Badalona, Port Fòrum, Port Olímpic, Port Ginesta y el port de Sitges-Aiguadolç.