Maria Àngels Balsells, primera mujer rectora de la Universitat de Lleida

La nueva rectora de la UdL Maria Àngels Balsells con parte de su equipo - UDL

LLEIDA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Pedagogía y hasta ahora directora de la Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida (UdL), Maria Àngels Balsells Bailón, se ha convertido en la primera rectora electa de la institución tras ganar unas elecciones en la que era la única candidata.

La lista que encabeza ha recibido el aval del 80,2% de los sufragios ponderados, con 1.283 votos absolutos de los 1.560 válidos, que representan el 80,18% del total de sufragios emitidos, y 40 nulos, en la votación electrónica de este miércoles y jueves, informa la UdL en un comunicado.

Si no hay impugnación en el periodo legal, Balsells será proclamada definitivamente rectora de la UdL el próximo 18 de noviembre, con un mandato de seis años.

Los universitarios llamados a las urnas eran 12.593 entre estudiantes (10.433), personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y del profesorado permanente laboral a tiempo completo (418), resto de personal docente e investigador (1.203) y personal técnico, de gestión y de administración y servicios (539).

La participación media ha sido del 12,71%, y el colectivo que más ha votado ha sido el de profesorado doctor con vinculación permanente (82,45%, 345 personas) y el menos participativo el alumnado (4,67%, de los más de 10.400 electores).

La rectora electa se ha mostrado muy contenta con los resultados y ha anunciado que tiene "muchas ganas de trabajar" en sus proyectos y continuar con los del equipo anterior.

Balsells ha afirmado que los objetivos principales de su mandato son impulsar una universidad para todas las edades, fortalecerla como motor de transformación social y de transferencia del conocimiento, potenciar la interdisciplinariedad y la digitalización y tener cuidado del bienestar emocional de las personas.