Maria Eugènia Gay quiere crear en el Icab observatorios de los derechos de las personas y de la insolvencia

Pide a Lourdes Ciuró más funcionarios en los juzgados y aumentar las retribuciones al turno de oficio

La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) y candidata a la reelección, Maria Eugènia Gay, quiere crear un observatorio de derechos de las personas --que aborde aspectos como vivienda, trabajo y efectos de la crisis del coronavirus-- y otro centrado en la insolvencia personal.

"Encontrar el equilibrio entre derechos es un trabajo en el que todos nos tenemos que implicar, y la abogacía tenemos la capacidad de sumar diferentes sensibilidades", ha dicho en una entrevista de Europa Press, y ha explicado que estos observatorios se dedicarían al estudio jurídico y a hacer propuestas legislativas que se eleven a las cámaras legislativas correspondientes.

Respecto a la insolvencia personal, considera que "uno de los hitos más trascendentales" de su mandato ha sido promocionar y formar a la abogacía en mecanismos de segunda oportunidad para personas endeudadas tras la quiebra de un negocio.

Gay vincula estos dos observatorios a otro punto de su programa para las elecciones del 3 de junio: crear un centro de investigación e innovación de derecho para convertir el Icab en "un clúster tecnológico, científico y de innovación que convierta a Barcelona en la capital del estudio jurídico del derecho".

También propone crear una comisión de derecho civil catalán para formar a los operadores jurídicos que se desplacen a Catalunya para trabajar, lo cual prevé hacer en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Conselleria de Justicia.

Respecto a la nueva consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, la ha felicitado por el nombramiento y le ha pedido que en su mandato pueda "consensuar con el CGPJ la dotación de más juzgados y más funcionarios", aumentar las retribuciones a los abogados de oficio y continuar trabajando en materia de mediación y en reforzar la protección a las víctimas de violencia machista.

NEUTRALIDAD

Al preguntársele por las críticas que ha recibido por no posicionarse a favor de los presos del 1-O, ha replicado que el Icab no debe posicionarse políticamente en ningún sentido y debe mantener la neutralidad como institución: "Este es el compromiso que renuevo. Es el compromiso que asumí hace cuatro años. Creo que lo he mantenido".

"No me he mantenido de perfil en temas de derechos fundamentales", y ha recalcado que, como presidenta del Consejo de la Abogacía Catalana (Cicac), emitió un comunicado en el que defendía revisar las penas por delitos de expresión, después del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

BALANCE DEL MANDATO

Ha hecho un balance "muy positivo" de sus cuatro años de mandato, en los que considera que ha conseguido un colegio más innovador y que ha defendido los intereses de la abogacía, y respecto a servicios para los colegiados ha recordado que ya hay salas habilitadas para conferencias y que en su programa prevé ampliarlas.

Gay ha valorado que el Icab "ha tenido buenas relaciones con las instituciones de la sociedad y ha conseguido posicionarse como referente en el sentido transversal de la palabra", y ha instado a que los colegios profesionales actúen como contrapeso de los poderes públicos.