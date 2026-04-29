Maria Eugènia Gay rechaza el gasto en armamento y defiende "invertir en paz" y convivencia

La teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona María Eugènia Gay y la presidenta de World in Progress (WIP), Nina Khalatyan, en un coloquio del Círculo Ecuestre - CÍRCULO ECUESTRE

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona Maria Eugènia Gay, ha rechazado el gasto en armamento y ha defendido "invertir en paz, convivencia y cohesión social para luchar contra las desigualdades", en un coloquio en el Círculo Ecuestre este miércoles para debatir sobre el papel de la ciudad de Barcelona en la era de la globalización, junto a la presidenta de World in Progress (WIP), Nina Khalatyan.

En cuanto a la vivienda, Gay ha lamentado el pobre parque público del que se dispone actualmente en la ciudad, aunque ha recordado que es una de las prioridades del mandato actual, con una inversión total de 240 millones de euros.

También ha subrayado que otra medida para aumentar la oferta en la ciudad es la revocación de las licencias para pisos turísticos, que aportarán 10.000 unidades más al mercado.

La concejal ha explicado que el consistorio tiene previsto invertir 1.800 millones de euros para convertir la ciudad en una "referencia de sostenibilidad" a través de políticas como la ampliación de carriles bici, las peatonalizaciones o el aprovechamiento del agua pluvial, como contempla el Pla Clima.

Ha añadido que gracias a la recaudación de la tasa turística se han podido invertir más de 100 millones de euros que han servido para climatizar las escuelas de la ciudad.