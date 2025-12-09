Marià Gàllego, nuevo presidente del Consorci Sanitari de Terrassa (Barcelona)

Marià Gàllego - CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha nombrado a Marià Gàllego como nuevo presidente del Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa (Barcelona), que ocupará el cargo que quedó vacante este julio tras la muerte de August Sàenz, nombrado en noviembre de 2021.

Gàllego (Marracos (Zaragoza), 1942), escogido de mutuo acuerdo por la Conselleria de Salud y el Ayuntamiento de Terrassa, fue presidente de la asamblea local de Creu Roja en Terrassa durante 28 años (de 1995 a 2023) y voluntario de la organización durante más de 50 años, informa el Consorci Sanitari de Terrassa en un comunicado este martes.

Es patrón de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer y vicepresidente de la Fundació Sant Llàtzer; en 2023 el Ayuntamiento de Terrassa le concedió la Medalla de Honor; y durante los 80 participó en la creación de la Creu Roja Joventut en Terrassa y después en su consolidación en Catalunya y el resto del estado.