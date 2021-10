Maria Jaén explora el amor entre Pau Casals y Francesca Vidal en su nueva novela

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Maria Jaén ha explicado la historia de amor en "tiempos convulsos" entre los violonchelistas Pau Casals y Francesca Vidal en su nueva novela 'Estimat Pablo (Rosa dels Vents)', que ha presentado este martes en rueda de prensa.

En la novela, también publicada al castellano --'Querido Pablo (Plaza & Janés)'--, la autora ha querido retratar a Francisca Vidal y explicar cómo esta mujer se enamoró de Casals y estuvo a su lado "toda su vida".

Ha recordado que Casals rompe su promesa de no volver a Catalunya mientras Franco estuviera vivo por asistir al entierro de Francesca Vidal en 1955, un hecho que, para la autora, está poco explicado, y ha añadido que Casals "se sintió obligado a ir porque ella le dedicó la vida, hubo mucha gente que lo interpretó primero como una traición y se lo retrajo".

La tesis de la autora es que Casals y Vidal no se dan cuenta de que se quieren hasta que ella se queda viuda y él se da cuenta de que su relación con Susan Metcalfe no va a ninguna parte: "Por la época, los convencionalismos y la religión, tenían que fingir, no podían decir en voz alta que se querían".

Jaén ha atribuido a este silencio el hecho de que, "por inercia", esta relación amorosa de Casals no se haya visto reflejada en las distintas biografías que se han escrito sobre el violonchelista de El Vendrell (Tarragona).

Ha subrayado que Vidal estuvo al lado de Casals "en los momentos más difíciles de su vida" como el registro de su vivienda en el exilio por parte de los soldados nazis o todos los años sin poder ver a su familia.

RECONOCIMIENTO A VIDAL

La autora ha apostado por la primera persona porque "la voluntad del libro era dar visibilidad al personaje femenino", y así, la narradora se embarca en una larga carta dirigida a Pau.

Para el editor del libro, Joan Rimbau, 'Estimat Pablo' permite dar voz a una figura importante del mundo de la música en Catalunya, porque, entre otros, fue una de las "principales almas" de la Orquesta Pau Casals, de la cual se ha conmemorado el centenario recientemente.

"Si hace 50 años Pau Casals pudo decir 'I am a Catalan', en este libro Francisca Vidal ha podido decir --post mórtem-- que es una mujer", ha zanjado Rimbau, referido al aniversario del discurso de Pau Casals ante las Naciones Unidas.

Ha destacado que la historia de Francisca Vidal también reconstruye la Barcelona modernista que, de repente, se ve tergiversada por la guerra y el exilio, en un espacio temporal donde él identifica "luchas actuales como el feminismo o la lucha contra el fascismo".

La novela está basada en las cartas familiares, los diarios personales, fotografías y fragmentos de prensa de la época, y María Jaén ha dejado claro que "todo lo que se cuenta en la historia sucedió, aunque hay escenas succionadas o noveladas" porque no pretendía escribir una biografía.

María Jaén también ha trabajado en el guión de la película para la televisión 'Pau, la força d'un silenci', basada en la vida de Casals.