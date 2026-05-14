Maria del Mar Bonet celebra 60 años de carrera con 'L'aigua no cansa': "Me gustaría hacer unos cuantos más"

La cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet presenta en el Espai Mallorca de Barcelona su álbum 'L'aigua no cansa', a 14 de mayo de 2026, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La cantante mallorquina Maria del Mar Bonet ha publicado 'L'aigua no cansa' (Discmedi/Blau), un nuevo álbum con el que celebra 60 años en los escenarios y de trayectoria artística, ha defendido el formato físico de los discos y ha asegurado: "Me gustaría hacer unos cuantos más. Veremos las fuerzas".

En rueda de prensa este jueves en Barcelona, Bonet, que iniciará el 23 de mayo una gira para presentar el disco el 23 de mayo en el Palau de la Música Catalana, en el marco del Banco Mediolanum Guitar BCN, ha afirmado estar "muy contenta" con el resultado del álbum y la relación que ha establecido con la discográfica.

Bonet ha afirmado que este trabajo es una "continuidad creativa" de su trayectoria, un disco concebido, creado y producido en Mallorca, y ha celebrado que continúe habiendo formatos físicos en un contexto como el actual en el que los hábitos para la escucha de música han cambiado.

"No entiendo los formatos invisibles", ha dicho la cantautora mallorquina, señalando que el físico tiene, además, el componente objeto para conservarlo, y ha hecho una férrea defensa de las tiendas de discos para perderse horas en ellas.

9 TEMAS

El disco 'L'aigua no cansa' consta de 9 temas, la mayoría de ellos con letra de Maria del Bonet, aunque también incluye composiciones de Toni Cuenca y Antoni Parera Fons, una pieza de Mauro Pagani sobre un fragmento del poeta griego Alcman de Esparta y la colaboración del pianista cubano José María Vitier en el tema 'Lluna de pau'.

Bonet ha explicado que uno de los temas 'S'aigo no', que parte de una canción popular mallorquina, ha incluido referencias a la Dana de Valencia y sus víctimas, en la que habla del agua en "un sentido doloroso".

La artista ha criticado el "sistema vergonzoso de determinados políticos de esconder la cabeza bajo el ala y faltar el respeto a la gente que ha sufrido, que ha perdido familiares, los negocios y las casas" en una situación que todavía no se ha resuelto.

En el tema también aborda la violencia machista y ha dicho que no ha hecho más que escribir lo que se escucha en la calle: "Basta de desinterés político que no sea por la silla; no se cuida a la gente, sino a las sillas".

Otro de los temas, 'Blaus i sol de roses blanques', musica un poema de Blai Bonet, en un año en el que se cumple el centenario de su nacimiento, y en 'Lluna de pau' colabora el músico cubano José María Vitier, una canción que ha definido como "muy diferente".

Ha dicho que en la actualidad Cuba está "en la mirada de un dictador mundial, que está como una cabra", en referencia a Donald Trump, y ha afirmado que es un país que ha sufrido mucho y en la que los músicos lo pasan mal.

"SIEMPRE HE SIDO EXIGENTE" CON LAS CANCIONES

La cantautora ha dicho que el cancionero popular ha sido siempre una de sus mayores inspiraciones, junto con la poesía, como es en el caso de 'Cançó dels disbarats', en el que a partir de un tema popular del que no recordaba toda la letra ha escrito una pieza.

"Siempre he sido exigente" con las canciones, ha dicho Bonet, para quien escribir una canción y mejorarla forma parte del trabajo de un trovador y que para llegar a eso es necesario escribir y escribir.

Bonet inicia a final de este mes una gira en el Palau de la Música Catalana, que la llevará por teatros y festivales hasta el otoño, en el que hay fechas icónicas como el 12 de octubre en el teatro L'Olympia de París, en un año que en diciembre se cumplirán los 60 años años sobre los escenarios.