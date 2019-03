Mariàngela Vilallonga afirma que "la constancia y la voluntad mueven montañas"

Publicado 25/03/2019 13:18:09 CET

La nueva consellera de Cultura destaca su compromiso con la libertad de expresión y la lengua

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, ha asegurado este lunes al traspasarle el cargo Laura Borràs: "Hace 44 años que doy clase de Latín en la universidad. Si una cosa me ha enseñado el contacto con todas estas generaciones de estudiantes es que la constancia y la voluntad mueven montañas".

En el acto de relevo ha afirmado que "querer es poder, sí. Querer persistentemente acaba haciendo posibles las aspiraciones individuales y colectivas", y ha avisado de que la firmeza y la convicción combinadas con la suavidad en las formas pueden acabar construyendo lo que uno se propone.

"He aceptado con plena conciencia de que se me pedía hacer un servicio a mi país y sólo podía decir que sí. ¿Quién que haya dedicado su vida a las letras, a la lengua y a la literatura, a la universidad y a la academia, podía decir que no?", ha añadido la filóloga clásica.

Ha dicho que hará todo lo que esté en sus manos para que Catalunya vaya hacia delante en todos los ámbitos de la cultura, desde el cine a los libros, de las bibliotecas al teatro, y de los museos a las fiestas populares, dándole a la cultura el papel de "cohesionadora social".

PERSONAS, TIERRA Y LENGUA

"Quiero declarar mi compromiso con las personas, con la tierra y con la lengua", y ha añadido que su compromiso con las personas es con su derecho a expresarse libremente y con su derecho de convivir y dialogar en paz.

Sobre su compromiso con la tierra, ha destacado el deber de legarla en buenas condiciones y el derecho de las personas a vivir en ella, y sobre la lengua ha dicho que ésta será su eje: "Nos hace pensar el mundo y decir cómo lo pensaban y lo decían nuestros padres y nuestros abuelos".

"La queremos lengua de futuro, de punto de encuentro y de entendimiento", ha dicho sobre la lengua catalana, y ha agregado que éste es el alma de Catalunya y merece todas las atenciones, siendo hermana del castellano, del occitano, del francés y del italiano, que convive con otras muchas y se enriquece con ellas y no quiere competir con ninguna, porque ninguna lengua debería competir con otra.

"Gracias a la consellera Laura Borràs, que queda declarada a partir de hoy mi ángel de la guarda", ha dicho Vilallonga, que prevé seguir una línea continuista respecto a los nueve meses de gestión de Borràs.

LAURA BORRÀS

La exconsellera, que pasa a ser candidata a diputada en el Congreso, ha hecho una metáfora con los nueve meses de su permanencia en el cargo: "Son los meses que necesitamos para gestar una nueva vida. Esperamos haber dado una nueva vida a la cultura de este país".

Ha augurado que Vilallonga continuará desplegando las políticas culturales acordadas por el Govern, y que a ella le cuesta dejar la Conselleria porque se considera una persona de la cultura y se siente como en casa.

Citando a Albert Camus, ha destacado que "la generosidad con el futuro es darlo todo en el presente", y ha dicho que se va sabiendo que lo ha dado todo, tanto en Cultura como allá donde vaya.

Ha detallado que los trabajadores del departamento le han regalado una joya con el símbolo del infinito: "Dicen que me quieren infinito. Yo me acogeré a este infinito, y mi dedicación a la cultura allí donde esté también será infinita".