Mario Gas protagoniza 'El pesimismo alegre' de Henri Roorda en la Sala Beckett de Barcelona

Mario Gas escenifica 'El pesimismo alegre (Mi suicidio)' de Henri Roorda. - SALA BECKETT

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala Beckett de Barcelona acoge, del 25 de septiembre al 11 de octubre, 'El pesimismo alegre (Mi suicidio)' de Henri Roorda, dirigida por Fernando Bernués y protagonizada por Mario Gas, con traducción de Miguel Rubio.

El monólogo se basa en 'Mi suicidio', escrito por el pedagogo anarquista belga Henri Roorda en 1925, poco antes de morir, en el que hace una "profunda reflexión sobre los grandes temas existenciales de la vida mientras prepara su suicidio", informa la Beckett en un comunicado de este martes.

El espectáculo ya se había visto en el País Vasco, en Madrid e hizo gira por España, pero 20 años después de su estreno original, llega a Barcelona después de pasar por Madrid la temporada 2025-26.

En palabras de su director, 'El pesimismo alegre' es un texto "lleno de humor e ironía fatalista y que, pese a estar escrito hace un siglo, todavía resuena como un texto completamente contemporáneo".

'FAMA FOMO FUMU!'

La sala barcelonesa acogerá también, del 7 al 18 de octubre, la obra 'FAMA FOMO FUMU!', fruto de su propio laboratorio de creación, a cargo de la compañía Al Dente.

La obra es "una comedia incómoda sobre el ego y sobre todo lo que estamos dispuestos a hacer para alcanzar el éxito", con un tono cómico que conecta con el teatro del absurdo.