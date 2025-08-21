Marlaska, ante la citación del PP en el Senado por los incendios: "Es una obligación y un deber"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c); el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (3d); y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (2d), durante su visita a las zonas afectadas por los incendios forestales, a - Pool Moncloa/Fernando Calvo

Las condiciones climatológicas para frenar los incendios son "bastante más favorables"

BARCELONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha aceptado la citación del PP en el Senado para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios forestales: "Las comparecencias ante la soberanía popular, ante los representantes de la soberanía popular, evidentemente, es una obligación y un deber".

En una entrevista en 'Catalunya Ràdio', recogida por Europa Press este jueves, Marlaska ha aceptado la citación, aunque ha reiterado que "desde el minuto 1 han estado todos los medios que han requerido las distintas comunidades autónomas" al Gobierno.

Asimismo, ha lamentado la "política de tierra arrasada" que está utilizando el PP ante las tragedias medioambientales, ya que genera, a su juicio, una desvinculación de la sociedad hacia las instituciones.

"El único que sale con un beneficio claro (de esta política) es la ultraderecha y esto no solo lo estamos viendo en España, sino desgraciadamente en otros países europeos", ha analizado Marlaska, que ha considerado que lo más importante es la coordinación y la prevención.

SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL "ROBUSTO"

El ministro ha explicado que las condiciones climatológicas en la zona de los incendios han cambiado en las últimas 24 horas y "son bastante más favorables" para poder hacer frente a los 18 incendios que hay activos actualmente.

En este sentido, ha defendido las competencias que tienen las comunidades autónomas para hacer frente a este tipo de emergencias y ha reivindicado que España tiene un sistema de protección civil "robusto" que es un ejemplo en Europa y que está al servicio de todo el territorio.

Además, ha asegurado que desde el 12 de agosto se solicitó oficialmente la colaboración del mecanismo europeo y los aviones franceses estaban actuando en territorio español el 14 de agosto.