Marlaska sobre las críticas a los tuits de Puente: "No vamos a malgastar ningún tiempo"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha pronunciado este miércoles sobre las críticas del Partido Popular por los tuits del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre los incendios y ha dicho que el Gobierno no va a "malgastar ningún tiempo".

"No vamos a malgastar ningún tiempo en otra cuestión que no sea trabajar, coordinar y poner todos los medios desde el Estado a disposición de las comunidades autónomas para, evidentemente, encarar con la seriedad que situaciones como esta requieren", ha manifestado en una entrevista en 'El Mon a Rac 1' recogida por Europa Press al ser preguntado por esta cuestión.

El ministro ha defendido que el gobierno de Pedro Sánchez es el del "diálogo y la coordinación interinstitucional" y que trabaja para responder de la forma más eficaz a la sociedad española.