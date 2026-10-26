Marlex prevé facturar 230 millones en 2026, un 27% más, y acelerar su expansión en España

GIRONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en recursos humanos Marlex prevé cerrar el año con una facturación de 230 millones de euros, un 27% más que en 2025, y acelerar su expansión en España, informa en un comunicado este lunes.

Ha explicado que, durante este año, ha concentrado su crecimiento en Andalucía, con aperturas en Sevilla, Málaga, Granada, Huelva, Jerez y Córdoba; la Comunidad Valenciana, con aperturas en Valencia, Castelló y Elche (Alicante), así como en Murcia, País Vasco y Castilla y León.

El ceo de la empresa, Àlex Sanabras, ha explicado que la voluntad es "estar cerca de las empresas, entender su realidad y contar con equipos capaces de responder a las necesidades específicas de cada territorio".

Marlex tiene el objetivo de alcanzar las 100 oficinas en 2027 y tener presencia en todas las comunidades autónomas, con las primeras aperturas en Asturias, Cantabria, Galicia y Extremadura, así como la zona norte de Castilla y León.

Sanabras ha añadido que estar en toda España "tiene sentido" si son capaces de mantener una relación cercana con las empresas y un conocimiento muy profundo de cada territorio.