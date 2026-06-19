Martí invoca el legado de Trias en el debate de Junts en Barcelona y Calvo cree que éste "no se hereda"

Cuevillas, Calvo, Martí y Freixa en el debate de este viernes - JUNTS

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha invocado el legado del exalcalde de CiU, Xavier Trias, mientras que la diputada en el Congreso Pilar Calvo ha dicho: "Todos sabemos que alcalde Trias solo hay uno y su legado no se hereda, nos lo tenemos que ganar".

Lo han dicho en el debate de Junts per Barcelona, celebrado este viernes al finalizar la campaña para escoger candidato a la alcaldía y antes de las primarias de este fin de semana, en el que también han participado el exdiputado Jaume Alonso-Cuevillas y la diputada en el Parlament Glòria Freixa.

Martí ha asegurado que hará "lo que sea a favor de Barcelona" para que ejerza como capital de Catalunya y trascienda el momento histórico, mientras que Calvo ha llamado a despedir al alcalde, Jaume Collboni, y recuperar el rumbo de la ciudad.

Freixa ha lamentado que Barcelona ha "muerto de éxito" y ha dado la espalda a sus vecinos, por lo que ha defendido trabajar para devolverle su alma y lograr que los ciudadanos vuelvan a sentirse cómodos en sus barrios.

Finalmente, Cuevillas ha prometido una campaña "disruptiva y divertida" que sume a más gente para recuperar la ciudad, con el objetivo de que Junts gobierne a ambos lados de la plaza Sant Jaume, con el expresidente Carles Puigdemont al frente de la Generalitat.

VIVIENDA Y SEGURIDAD

En el ámbito de la vivienda, Martí ha propuesto dedicar el 50% del superávit del consistorio a un fondo para facilitar el acceso a los jóvenes, mientras que en materia de seguridad ha prometido asumir la dirección política de la Guardia Urbana, incrementar el patrullaje y actuar en los principales puntos negros.

Calvo ha reclamado invertir de manera extraordinaria en vivienda social y priorizar los años de empadronamiento para acceder a pisos de protección oficial, al tiempo que ha exigido ejercer un "liderazgo absoluto" con la ley de multirreincidencia aprobada en el Congreso.

Por su parte, Cuevillas ha rechazado criminalizar al pequeño propietario, ha apostado por la colaboración público-privada en la construcción y ha defendido combatir la "permisividad que impera", instando además al Govern a velar por el orden público.

Freixa ha prometido aumentar el presupuesto para vivienda evitando "eslóganes y populismo" ante la situación de la ciudad, ha lamentado la frustración que genera la inseguridad y ha defendido que el consistorio se persone en todos los juicios contra multirreincidentes.

ECONOMÍA Y CATALUNYA

Sobre sus propuestas económicas, Martí ha reclamado controlar y gestionar el turismo, ha avanzado que su prioridad será el comercio de proximidad y, respecto a Catalunya, ha apostado por volver a "levantar la 'senyera" y crear una concejalía del catalán si alcanza la alcaldía.

Por su parte, Calvo ha defendido perseguir los alojamientos turísticos ilegales, ha reivindicado que Junts es el partido de las persianas abiertas y ha sostenido que Barcelona debe ser el "faro" del país.

Cuevillas ha asegurado que apostará por proyectos culturales como el museo del Hermitage y ha augurado que las municipales de 2027 serán el "nuevo catalizador" del independentismo con el horizonte de que Catalunya sea un Estado independiente.

Por último, Freixa ha propuesto desplegar una campaña de promoción a favor de Catalunya, tanto para turistas como para residentes, y ha rechazado el concepto de la Barcelona metropolitana: "Con esto debemos acabar. Cada territorio tiene su identidad propia".