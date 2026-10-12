Martí (Junts) dice que si es alcalde de Barcelona mantendrá las 10.000 licencias de pisos turísticos

Archivo - El líder de Junts per Barcelona, Jordi Martí, en una imagen de archivo - JUNTS PER BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona y candidato a las municipales de 2027, Jordi Martí, ha asegurado que si llega a alcalde de Barcelona conservará las 10.000 licencias de pisos turísticos, aunque no concederá ni una más: "Es una oferta que es del 1% respecto a la oferta general residencial".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a 'El Periódico' recogida por Europa Press este lunes, en la que ha añadido que la prohibición de los apartamentos turísticos es una "trampa" del actual alcalde, Jaume Collboni, para disimular lo que considera un fracaso en sus políticas de vivienda.

Sobre la decisión la pasada semana del Ayuntamiento de Barcelona de comprar un edificio y un solar ocupados para frustrar los desalojos en curso, Martí considera que es "lamentable, populista e inaudito" y ha añadido que, para él, es un insulto a todos los que siguen los procedimientos establecidos de la protección oficial.

Ante el aumento poblacional en Catalunya y sobre la posibilidad de promover edificios más altos, Martí ha dicho que Barcelona es una de las ciudades del mundo más densificadas y que una posición "inteligente" sería evitar incrementarla, si bien en algún punto periférico, puntualmente, se podría plantear más altura.

No obstante, Martí ha expresado: "No queremos una Catalunya de 10 millones de habitantes. Yo no la quiero y Junts no la quiere. Ni tampoco la Barcelona de los 2,5 millones".

AC

Preguntado por cómo prevé retener a los votantes de Junts ante la irrupción de AC, Martí ha señalado que "estos partidos emergentes son una amenaza para mucha gente", no sólo para su partido.

Asimismo, ha dicho que Junts no va a competir con nadie en concreto, que no tiene miedo de nadie, ni va a remolque: "Venimos de hacer un trabajo muy bien hecho, con posiciones muy claras y conocidas, así que no tenemos que demostrar nada ante según qué partidos".

Ha añadido que durante la campaña defenderán a Barcelona, su gente, el orden, la ley, la convivencia, la justicia social, la equidad y que Catalunya es un solo pueblo, y que lo harán en positivo, "nunca desde el miedo, la confrontación ni la polarización".

AMNISTÍA

Preguntado por la decisión del Tribunal Constitucional de aplicar la amnistía a los dirigentes independentistas catalanes sobre los que pesa el delito de malversación, y que permitiría volver al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Catalunya, Martí ha dicho que su llegada "es una gran noticia, aunque llegue tarde".

Sobre el papel que le gustaría, ha dicho que lo que Puigdemont decida "será bienvenido" y que desconoce qué rol tendrá en las municipales o si vendrá antes o después.