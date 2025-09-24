Martí (Junts) reitera a Collboni que "tome las medidas necesarias" para impedir delitos en La Mercè

El líder del grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha reiterado este miércoles al alcalde, Jaume Collboni, que "tome las medidas necesarias" para impedir delitos durante las fiestas de La Mercè.

Así se ha expresado en una atención a la prensa desde el Ayuntamiento tras la comitiva de la Mercè que ha recorrido las calles de Ciutat Vella este miércoles por la mañana desde la basílica de la Mercè hasta el edificio consistorial.

Martí ha afirmado que Junts ha pedido a Collboni en los últimos días tomar medidas en cuanto a prevención y dispositivos policiales y de convivencia porque, fuera del contexto de la fiesta mayor, ve episodios "casi diarios" de situaciones peligrosas.

También se ha referido a la encuesta electoral publicada este miércoles por 'El Periódico': ha augurado que "el veredicto de 2027 no tendrá nada que ver" y ha dicho a Collboni que nunca ha ganado unas elecciones.

Ha añadido que la encuesta refleja que un 51,4% de barceloneses dice que la ciudad ha empeorado en los últimos tiempos: "Es muy grave y es atribuible al gobierno actual".