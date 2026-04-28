Martínez Bravo sobre Mossos en escuelas: "Se está estigmatizando" lo que se piensa que es un mosso

Archivo - La consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha negado este martes que se estigmaticen escuelas por la prueba piloto de poner agentes de los Mossos d'Esquadra en algunos centros educativos catalanes: "Lo que se está estigmatizando es lo que pensamos que es un mosso".

"Cualquier iniciativa que quiera ver cómo mejorar la situación de algunos centros es positiva", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Ha defendido que existe un componente social "muy importante" en mediación que realizan los agentes de la policía catalana y ha defendido que las pruebas pilotos, proyectos que ve como experimentales, son la forma que tiene el Govern de probar cosas diferentes para que haya resultados distintos.

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Preguntada por el proceso de regularización de migrantes, ha expresado que esta se está gestionando de la mejor forma posible porque el volumen de tramitaciones es "muy grande" y que desde la Generalitat se hubiera querido tener más tiempo para planificar y tener todo el proceso organizado.

Ha apuntado que los ayuntamientos están llevando a cabo una fase "muy importante", que es el informe de vulnerabilidad y el informe del documento de empadronamiento, y que, a la vez, se ha entrado en una segunda fase que consiste en disponer de suficientes dispositivos que sellen que el trámite ha entrado en la regularización.