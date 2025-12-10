Martínez Bravo traslada el plan contra el sinhogarismo a los municipios barceloneses

Martínez Bravo durante la reunión. - CONSELLERIA DE DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha presentado este viernes a los representantes de la Asociación de Municipios Arc Metropolità Barcelona el plan de respuesta inmediata al sinhogarismo en el que trabaja su departamento.

Al encuentro, celebrado una semana después de la presentación del informe del Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (Cetis) sobre la materia, han asistido representantes de Granollers, Igualada, Martorell, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa y Vilanova i la Geltrú, informa la Conselleria en un comunicado de este miércoles.

El diagnóstico del Cetis propone crear un censo anual y un sistema de datos unificado para diseñar políticas públicas efectivas y valorar su impacto, así como centrar los esfuerzos en la prevención y mejorar la coordinación de los servicios a escala territorial.

NUEVO CONTRATO PROGRAMA

La consellera ha explicado que la Conselleria trabaja con las entidades municipalistas en el nuevo Contrato Programa, a través del cual se financia la atención a las personas sin hogar a aquellos consistorios que prestan el servicio.

Derechos Sociales trabaja desde marzo en un plan de respuesta en coordinación con administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona y distintos departamentos de la Generalitat.

Asimismo, mantiene conversaciones con municipios de todo el territorio para buscar ubicaciones para servicios y equipamientos de atención al sinhogarismo, con los que se ha llegado a un compromiso en una decena de casos, según ha explicado Martínez Bravo.