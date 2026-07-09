Martínez (PSOE) ve injustas las ponderaciones en la financiación pero acusa al PP de "inhibirse"

El presidente del PSC en el Parlament, Ferran Pedret (d), y el portavoz del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez (i), ofrecen declaraciones, durante la celebración de la rueda de prensa conjunta para analizar la actualidad parlamentaria y las estrateg - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León (PSOECyL), Carlos Martínez, ha afirmado que es injusto e insuficiente el resultado final de la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica por los criterios de ponderación aplicados, pero ha celebrado que el Gobierno haya abierto el debate y ha acusado al PP de "inhibirse" del mismo.

Así se ha manifestado en una rueda de prensa este jueves en el Parlament junto al presidente de PSC-Units, Ferran Pedret, en el marco de unas jornadas de trabajo que el grupo socialista de la Cortes de Castilla y León y el grupo socialista en el Parlament celebran este jueves y viernes.

"Ese criterio de población ajustada, entendemos que tiene que tener unos criterios de ponderación mejor, porque sí que la música suena bien, pero con el resultado final no estamos satisfechos. Y por eso hemos calificado de injusto e insuficiente ese resultado final", ha expresado.

Ha explicado que esta semana trasladarán desde el PSOECyL al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una propuesta para que el fondo climático tenga en cuenta el mantenimiento de la masa forestal, mayor en Castilla y León que en otras comunidades, así como criterios de dispersión poblacional y envejecimiento.

Sobre si cree que la propuesta que se lleva al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y pactada con ERC es un modelo cerrado, ha respondido: "Yo creo que estamos ahora mismo en un proceso de negociación" con los grupos parlamentarios y con las distintas comunidades autónomas.

"ABANDONAN SUS RESPONSABILIDADES"

Martínez ha acusado a Mañueco y a los presidentes del PP de no tener propuestas en financiación autonómica: "Abandonan sus responsabilidades, se inhiben de hacer ningún tipo de propuesta", lo que ha atribuido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha celebrado que el Gobierno afronte el debate.

"Mojarse no es fácil, y eso de intentar buscar el punto de encuentro entre el conflicto de interés que significan comunidades muy pobladas como Madrid, la Comunidad Valenciana o Catalunya con respecto a otras, implica remangarse, sentarse y buscar los consensos", ha sostenido.

Respecto a la posibilidad de que Catalunya pueda recaudar el IRPF, ha dicho que todo mecanismo que se articule debe garantizar "la cobertura de los derechos constitucionales a las personas, independientemente de dónde residan", algo que cree que actualmente tampoco se cumple.