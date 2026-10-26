Martinoli (Vueling), O'Brien (Camiral) y Alsina (bonÀrea), Medallas de Honor de Foment 2026

19 Gala Foment del Treball - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha entregado este lunes sus Medallas de Honor 2026 a la presidenta de Vueling, Carolina Martinoli; el presidente de Camiral, Denis O'Brien; el fundador de bonÀrea Corporació, Jaume Alsina, Damm y Primavera Sound.

La ceremonia de entrega se ha realizado en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y ha contado con la participación del presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre.

Han estado presentes los consellers Alícia Romero y Miquel Sàmper, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, entre otros.

Martinoli ha recibido el premio a la Empresaria del año "por su liderazgo en el sector aéreo y su contribución a la conectividad internacional", mientras que O'Brien ha recogido la Medalla de Honor Extraordinaria por la organización de la Ryder Cup de golf en Catalunya en 2031.

Martinoli ha puesto en valor que, para que cada vuelo de la aerolínea despegue, es necesario el trabajo en equipo de todos los empleados: "Debemos llevar el trabajo en equipo a su máxima expresión".

O'Brien ha agradecido al Govern por "creer en la visión" de que la Ryder Cup se celebre en Catalunya y su compromiso para lograrlo.

Alsina ha recibido la Medalla de Honor Carles Ferrer Salat a la Trayectoria Empresarial, por su visión empresarial y el impulso de un gran proyecto agroalimentario que ha generado actividad y oportunidades en todo el territorio.

Alsina, que ha recibido una ovación de pie de los asistentes al acto, ha agradecido que es "un reconocimiento a muchos años de trabajo, esfuerzo y constancia", y que el objetivo de la empresa siempre ha sido que su crecimiento fuera una oportunidad de prosperidad compartida.

DAMM Y PRIMAVERA SOUD

El consejero de Damm, Ramon Agenjo, ha recogido la Medalla de Honor a la Empresa del Año 2026, por "la trayectoria de una compañía que ha sabido crecer, renovarse y mantener unas profundas raíces en el territorio".

Agenjo ha subrayado que Damm es "una empresa industrial catalana" y que su gran responsabilidad es crear ocupación de calidad y oportunidades para que sus trabajadores puedan crecer.

Por su parte, el cofundador de Primavera Sound Pablo Soler ha recibido la Medalla de Honor a la Proyección Empresarial por "su capacidad para demostrar que la cultura también es iniciativa empresarial, talento creativo, organización y generación de actividad económica".

Soler ha celebrado que el festival ha aportado un "patrimonio cultural y musical incalculable" a la ciudad, y ha aportado un impacto económico relevante en la ciudad, además de dinámicas de innovación y oportunidades que ha definido como incalculables.