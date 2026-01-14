Martorell (Barcelona) cambiará la ordenanza de fuentes públicas tras pedirlo la síndica de Greuges

Archivo - Fachada de la sede de la sindicatura de Greuges en paseo Lluís Companys 7, a 9 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Martorell (Barcelona), que en noviembre impulsó una modificación de la ordenanza de convivencia para prohibir llenar con agua de las fuertes públicas botellas, garrafas u otros envases, rectificará esta modificación, tras la intervención de la síndica de Greuges, y después de que distintas entidades y grupos de la oposición, como Movem Martorell, presentaran alegaciones.

De esta forma, se retirará la prohibición, pero se fijará un límite diario de 25 litros al día, bajo sanciones de hasta 750 euros, han informado este miércoles Movem Martorell y los Comuns, que impulsaron conjuntamente las alegaciones ante la sindicatura.

Una veintena de entidades, entre las cuales Cáritas, Fundació Arrels, Aliança contra la Pobresa Energètica, Aigua és Vida, la Fundació Pere Tarrés y la Associació de Municipis per l'Aigua Pública, presentaron también alegaciones porque consideraban que la normativa "vulneraba principios de derecho, igualdad y equidad".

El alcalde, Xavier Fonollosa, de Junts, y que gobierna en coalición con el PSC, justificó la medida como herramienta para combatir las ocupaciones ilegales.

La portavoz de Movem Martorell, Laura Ruiz, ha celebrado el cambio por considerar que la medida era jurídicamente aberrante, en sus palabras, pero ha lamentado que se limite la obtención de agua a 25 litros al día: "Lo mínimo que marca la ley como esencial para la vida son entre 50 y 100 litros de agua por persona y día".