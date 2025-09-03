Más de 1.000 inscritos hasta ahora para trabajar en el nuevo Hospital Vithas Barcelona de Esplugues

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 personas se han inscrito de momento en el proceso de selección de profesionales de salud y otros sectores para trabajar en el Hospital Vithas Barcelona, que funcionará desde la segunda quincena de octubre en Esplugues de Llobregat.

Lo inaugurará el jueves 18 de septiembre el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, con el alcalde, Eduard Sanz, y el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, informa Vithas este miércoles en un comunicado.

La directora del hospital, Anna Guiró, ha destacado el impacto que el centro prevé tener en la comarca del Baix Llobregat, ha recordado que el proceso de selección sigue abierto y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Vithas acordó este verano con el SOC y los servicios de empleo del Ayuntamiento que colaboren en captar personal para el nuevo equipamiento, facilitando su difusión y la accesibilidad de los interesados en formar parte del equipo.

El hospital busca profesionales de "múltiples disciplinas", desde medicina, enfermería, fisioterapia, técnicos de diagnóstico o laboratorio, hasta equipo administrativo, de gestión de sistemas o de mantenimiento, pasando por servicios auxiliares de diverso tipo.