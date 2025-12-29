Más de 100.000 personas participan en las actividades por el Centenario del Metro de Barcelona

Imagen de archivo - Metro de Barcelona (TMB) - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 100.000 personas han participado en las actividades para conmemorar los 100 años del Metro de Barcelona durante este 2025, ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicado de este lunes.

Las actividades han incluido la exposición de trenes históricos restaurados, las visitas a las 'estaciones fantasma', la cursa nocturna por los túneles del metro y el "viaje al pasado" de Passeig de Gràcia que dio inicio al Centenario.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha afirmado que el Centenario del Metro ya forma parte de la memoria de la ciudad y ha añadido: "Hemos abierto el Metro a toda la ciudadanía, con visitas a instalaciones de trabajo y espacios inaccesibles hasta ahora como las estaciones fantasma".

Bonet ha querido agradecer el esfuerzo a los profesionales de TMB por la celebración y organización de todas las actividades y ha recordado: "Ha sido un homenaje a todas las personas que durante 100 años han conseguido que hoy tengamos uno de los mejores servicios de metro de Europa y que nos anima a seguir trabajando para mejorar aún más y para seguir creciendo".

Además, ha destacado el desarrollo de actividades que muestran la "sensibilidad de TMB con el patrimonio, como la exposición de los trenes restaurados y las visitas a las estaciones fantasma, pero también el carácter solidario de este Centenario con actividades como la cursa nocturna y la cronoescalada que han permitido recaudar fondos para la lucha contra enfermedades graves".

Hasta el 10 de enero se podrán ver los trenes restaurados en la explanada de La Farinera y este lunes se inaugura la exposición inmersiva del Centenario en el Espai Mercè Sala, que estará disponible hasta finalies de marzo