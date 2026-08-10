Más de 100.000 personas participan del programa de capitalidad mundial en arquitectura de Barcelona

Maqueta de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 100.000 personas han participado en los primeros cinco meses de vida del programa de 'Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura', entre aquellas que han participado en actividades; acciones educativas a alumnos; los asistentes al Congreso Mundial de Arquitectos UIA 2026 y los telespectadores del evento.

En concreto, 80.000 personas han participado en las 910 actividades de los 295 espacios ofrecidos, además de los 11.000 alumnos asistentes a propuestas educativas y los más de 10.000 asistentes al Congreso Mundial de Arquitectos UIA 2026, informan el Ayuntamiento en un comunicado.

A través de la televisión y los canales online, las actividades de la capitalidad mundial de arquitectura han llegado a 274.000 telespectadores, repartidos entre RTVE (262.000) y BTV (12.000), "una muestra del interés que ha despertado este evento entre la ciudadanía".

De las 910 actividades, 270 ha sido rutas; 241 debates y conferencias; 133 exposiciones; 123 talleres; 78 visitas guiadas y 65 propuestas de cultura contemporánea.

También se ha inaugurado la Casa de la Arquitectura, ubicada en la antigua sede de la editorial Gustavo Gili en el barrio del Eixample Esquerre, en la que se puede visitar una gran maqueta de Barcelona y dos exposiciones sobre la transformación urbana de la ciudad y sus retos de futuro.

ACTOS DESTACADOS

Coincidiendo con el Día Mundial de la Arquitectura, el próximo 5 de octubre, los escaparates de los comercios de Barcelona expondrán maquetas de despachos de arquitectos de la ciudad y, en noviembre, se inaugurarán dos grandes exposiciones 'Picasso: el arquitecto', en el Museo Picasso y 'Jujol, una arquitectura en obras en el MNAC', esta última comisariada por el poeta Perejaume.

La clausura de la capitalidad mundial se celebrará en diciembre con una fiesta popular donde se pasará el relevo en la ciudad china de Beijing, que acogerá este evento en 2029.