Más de 120 startups y sus innovaciones protagonizan la segunda jornada de la BNEW 2025. - CZFB

Sorigué (CZFB) valora que el evento "genera sinergias maravillosas"

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

La segunda jornada de la sexta edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW), organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), se ha centrado este martes en las más de 120 startups y sus innovaciones que presentaron su candidatura en el BNEW Startup Innovation Hub 2025.

De todas ellas, las cinco seleccionadas de cada vertical han defendido sus proyectos ante una audiencia especializada, siendo también finalistas al Premio a la Mejor Startup BNEW 2025, cuya ceremonia de celebrará este miércoles en el Auditorio de DFactory Barcelona, informa la organización en un comunicado.

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha puesto en valor la posibilidad de conocer estos proyectos, algo que a su parecer demuestra la capacidad del BNEW "para conectar sectores que a priori podrían no tener nada en común y que acaban generando sinergias maravillosas".

Entre los diferentes proyectos, destacan drones para vigilancia y la seguridad, softwares capaces de crear agentes telefónicos de inteligencia artificial que realizan llamadas de forma autónoma o tecnologías capaces de identificar biomarcadores cerebrales y dar un resultado en pocos minutos.

También se han presentado soluciones para ciudades inteligentes como paradas de autobús inteligentes o semáforos 100% solares, inteligencias oceánicas que proporcionan datos en tiempo real útiles en investigación y combustibles alternativos y sostenibles.

OBSERVATORIO DE LA NUEVA ECONOMÍA

En el marco de BNEW 2025, también se ha presentado la tercera edición del Observatorio de la Nueva Economía BNEW, que ha contado con la participación de 473 profesionales asistentes al evento, un 76% de ellos trabaja en empresas y un 24% en startups.

Uno de los datos más relevantes del estudio revela que el 46,7% de las empresas participantes en BNEW 2025 tiene previsto ampliar sus plantillas con la transformación digital, mientras que sólo un 5,2% creen que la disminuirán; el 48,1% restante cree que mantendrán el número de trabajadores actual.

De igual modo, un 83,3% de las startups participantes también manifiestan que tienen previsto contratar personal en el próximo año, y un 25,1% de ellas prevé contratar a más de 5 personas.

MOVILIDAD INTELIGENTE

En el plató de BNEW Mobility, se han dado cita instituciones, empresas y emprendedores que apuestan por los datos y la tecnología para alcanzar un mismo objetivo: una movilidad inteligente y conectada, preparada para dar respuesta a las necesidades de la sociedad 5.0, donde los ecosistemas de datos y los living labs transformen una movilidad centrada en las personas.

En las diferentes sesiones del programa de este martes, expertos y portavoces de entidades como Ebro, Abertis, Cellnex, DGT, Flixbus, Bird, Eurecat, CityLogin, Theoremus, Sacyr, Kapsch Trafficcom, EIT Urban Mobility, Fundación i2CAT, ATM Barcelona o AMB, han presentado proyectos puestos en marcha para impulsar la movilidad inteligente.