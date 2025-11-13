Más de 150 personas participan en un simulacro de accidente en el Cremallera de Núria (Girona)

GIRONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 personas han participado en un simulacro de accidente en el Cremallera de Núria, en Girona, organizado este jueves por la mañana por Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y Protecció Civil, ha informado Protecció Civil en un comunicado.

Se ha simulado un accidente por un desprendimiento en el interior del túnel Roc d'en Dui, un entorno de alta montaña dentro del ámbito del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, que ha afectado a un tren cremallera y ha obligado a interrumpir la circulación y evacuar a los pasajeros.

El simulacro, que se ha realizado en un punto de la línea del cremallera de una dificultad importante, ha servido para poner a prueba el Plan de Autoprotección (PAU) del Cremallera de Núria, homologado en abril de 2025, trabajar la coordinación y respuesta de todos los equipos de emergencia y también ha activado el Ferrocat en fase de alerta.

Alumnado de los Centros Escolares de Ciclos Formativos y Universitarios de Girona, convocados por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), han hecho de figurantes y han simulado ser 28 heridos leves --entre ellos el maquinista--, 8 menos graves y 7 leves, que han quedado atrapados en el interior del túnel, lo que ha dificultado el acceso y rescate de los cuerpos de emergencias.

El Centre de Comandament Avançat (CCA) y el área sanitaria se han constituido en el aparcamiento de la estación de Queralbs (Girona) y, una vez finalizado el simulacro --en el que han participado también Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat y Agents Rurals--, se ha hecho una reunión para evaluar su funcionamiento y los aspectos de mejora.