Más de 190.000 personas mayores participan en talleres saludables de Fundación La Caixa en Catalunya

Una señora durante el encuentro intergeneracional en el Centro Social para Personas Mayores en El Llano, Gijón - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 190.000 personas mayores han participado este curso en las 7.292 actividades y talleres saludables del programa de Personas Mayores de la Fundación La Caixa, impulsados en los 205 centros propios y conveniados con las administraciones de toda Catalunya.

Las propuestas se centran en la mejora de la salud física, las competencias digitales, el desarrollo personal y las acciones comunitarias y creativas, informa la Fundación en un comunicado este martes.

En España, 550.000 personas mayores han participado en cerca de 20.000 actividades impulsadas en los 634 centros propios y en convenio con las administraciones.

Los talleres se desarrollan en cinco líneas de acción con las que se pretende abordar de forma holística las necesidades, intereses e inquietudes de los participantes, favoreciendo su bienestar físico y emocional.

Estas líneas son el mantenimiento y mejora de la salud física y prevención de la fragilidad; el fomento del desarrollo personal; la mejora de las competencias digitales; la participación social y comunitaria, y la creatividad y reflexión.

TALLER EDADISMO

Además, una de las novedades de este curso ha sido el 'Taller edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo', que pretende dotar de herramientas a las personas mayores para que puedan hacer frente a situaciones de edadismo.

A su vez, promueve que estas sean agentes activos en la realización de acciones de sensibilización en su entorno comunitario, a través del voluntariado, en el que han participado ya más de 1.600 personas.

El director del programa de Personas Mayores de la Fundación La Caixa, David Velasco, ha afirmado que los centros son "espacios relacionales donde generar nuevos vínculos, descubrir habilidades y potenciarlas, intercambiar experiencias, y mejorar los estados físico, emocional y mental".

"Nuestro objetivo es que las personas mayores sientan que, participando en las actividades, están nutriendo su sentido de vida", ha añadido.