Más de 200 kilómetros de carreteras de Barcelona incorporarán una banda sonora central

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha empezado a implantar una banda sonora central en 212 kilómetros de carreteras en Barcelona provincia, con unas obras que se harán hasta inicios de diciembre para instalar este elemento que alerta al conductor si su vehículo invade el carril contrario, para reducir el riesgo de choque frontal.

Las obras han empezado en la carretera N-141c en el tramo desde Moià hasta Navarcles, informa el Departament de Territorio en un comunicado este domingo.

Se hará en 12 vías más: la C-16 de Berga a Bagà, la C-25D en Vic, la C-31 de Cubelles a Sant Pere de Ribes, la C-35 de Parets a Granollers y de la Roca a Santa Maria de Palautordera, la C-37 de Santa Margarida de Montbui a Vilanova del Camí y de Manlleu a Torelló, la C-55 de Abrera a Castellbell i el Vilar y de Manresa a Solsona, la C-59 de Santa Perpètua de Mogoda a Palau-solità y de Caldes de Montbui a Sant Feliu de Codines, la C-62 de Sant Bartomeu del Grau a Olvan, la B-224 de Piera a Sant Esteve Sesrovires, la B-40z en la Roca, la BV-5105 de la Roca a Cardedeu, y la C-1413a del Papiol a Rubí.

SE PONDRÁN SOBRE TODO DE NOCHE

Los trabajos se harán mayoritariamente en horario nocturno, manteniendo la circulación en los dos sentidos durante los trabajos, con anchura de carril reducida.

Las bandas son rectangulares, de 15 centímetros de largo y 30 de ancho, y se instalan mediante el fresado del pavimento y la pintura posterior de la marca del eje.

Las actuaciones se hacen con cinco contratos de obras, uno para cada Servicio Territorial de Carreteras: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Terres de l'Ebre (Tarragona).