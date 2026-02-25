Más de 200 kilómetros de carreteras de Tarragona y la AP-7 en Girona en aviso por niebla muy densa

Niebla en un tramo de la AP-7 en la Roca del Vallès (Barcelona) - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

TARRAGONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 carreteras de las provincias de Tarragona y la AP-7 en Girona cuentan con más de 200 kilómetros en aviso por niebla muy densa en ambos sentidos este miércoles por la mañana.

En concreto, las afectaciones inciden en vías que pasan por la capital tarraconense: la N-240 hasta Tarrès, con 48,4 kilómetros; la N-340 hasta Arboç, con 37 kilómetros; la A-27 hasta Montblanc, con 29,5 kilómetros; la A-7 hasta Vila-seca, con 20,3 kilómetros; la T-11 hasta Riudoms, con 18,5 kilómetros; la N-340 hasta Vilaseca, con 6,7 kilómetros y la N-340a en Tarragona, con 1,5 kilómetros, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Además, la AP-7 entre el Vendrell y Altafulla tiene 12 kilómetros y la N-420a en Reus (Tarragona) tiene otros 1,75 kilómetros, además de los 40 kilómetros de la AP-7 entre Sant Julià de Ramis y Fogars de la Selva (Girona).