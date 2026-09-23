Más de 200 personas participan en el Barcelona-Shanghai: Foro Empresarial de la Cámara de Barcelona

Momento del encuentro - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas han participado en el Barcelona-Shanghai: Foro Empresarial, impulsado por la Cámara de Barcelona y que ha sido un "gran espacio de encuentro entre instituciones, empresas y agentes económicos" para conocer las oportunidades de negocio, inversión y colaboración que ofrece la ciudad china, informa la Cámara en un comunicado este miércoles.

El encuentro ha coincidido con el 25 aniversario del hermanamiento entre Barcelona y Shanghai, por lo que "ha servido también para reforzar los vínculos económicos e institucionales" entre ambas ciudades.

Durante la jornada se han firmado diferentes convenios de colaboración entre instituciones y empresas de ambos territorios.

Entre estos acuerdos, la Cámara de Barcelona ha firmado convenios de colaboración con el Shanghai Foreign Investment Promotion Center y el China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Shanghai.

Ambos pactos prevén la cooperación en ámbitos como la promoción del comercio y la inversión bilateral, la organización de misiones empresariales, foros y actividades de networking, y el intercambio de información.