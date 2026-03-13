Más de 200 personas participan en la feria de empleo GiraFeina +45 en Berga (Barcelona)

La feria de empleo GiraFeina +45 - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La feria de empleo GiraFeina +45 celebrada en Berga (Barcelona) ha cerrado su jornada con más de 200 participantes y 488 entrevistas entre empresas y personas en búsqueda activa de oportunidades laborales, "consolidándose como un espacio clave para dinamizar el mercado laboral" en el territorio, informa este viernes en un comunicado la Cámara de Barcelona del Berguedà, impulsora del acto.

En esta edición han participado 17 empresas, que han ofrecido un total de 126 vacantes laborales a través entrevistas breves, tipo 'speed dating', lo que facilita el contacto directo entre candidatos y empresas

La iniciativa, dirigida principalmente a personas mayores de 45 años, se ha celebrado en el marco de la Fira de l'Ocupació i la Formació, que ha tenido lugar este miércoles y jueves en el Teatro Municipal de Berga y se ha complementado con la feria FP Pime, espacio dirigido a jóvenes y empresas para dar a conocer los beneficios y las oportunidades que ofrece la formación profesional.

SALLÈS Y PRAT

La presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona en el Berguedà, Mercè Sallés, ha subrayado la elevada afluencia de participantes: "A lo largo de toda la mañana la llegada de personas ha sido constante. Es una iniciativa que hacía mucha falta en la comarca".

Según Sallés, las empresas se han mostrado muy satisfechas con su presencia en la feria, destacando la gran variedad y calificación de los perfiles de los candidatos.

Por su parte, el presidente de la Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB), Sebastià Prat, ha puesto en valor la colaboración entre la Agencia y la Cámara, que ha calificado de "éxito redondo".

Prat ha señalado que esta primera edición representa "un primer paso importante" y que el objetivo es que la feria siga creciendo en futuras ediciones.

CRECIENTE DEMANDA

La organización, a cargo de la Cámara de Comercio de Barcelona en el Berguedà, la Agència de Desenvolupament del Berguedà, el Consell Comarcal del Berguedà y el Ayuntamiento de Berga, trabaja con el objetivo de continuar impulsando la iniciativa y "adaptar el espacio a la creciente demanda tanto de pymes como de candidatos y candidatas en futuras ediciones".

La feria del empleo GiraFeina está impulsada en el marco del programa Encuentros 45+, promovido por la Cámara de Comercio de España y cofinanciado por el Fondo Social Europeo FSE+.