Más de 200 personas participan en la III Caminata per l'Ictus en Tarragona

TARRAGONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas han participado este sábado en la III Caminata por l'Ictus en la zona del Serrallo de Tarragona, una actividad del Hospital Joan XXIII para concienciar sobre la salud cerebral.

La Unidad de Ictus del hospital tarraconense pretende reforzar la prevención y el apoyo a los afectados, y destinará la recaudación a la l'Associació Sobreviure a l'Ictus Tarragona, informa en un comunicado.

Se ha hecho una rifa solidaria con premios aportados por establecimientos, se ha servido una paella con más de 300 raciones, y los 'castellers' Xiquets del Serrallo han levantado un pilar.