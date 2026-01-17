Más de 28.000 visitantes a la exposición de la revista 'El Ciervo', que llegará a Madrid el jueves

Soledad Gomis, Manuel Alejandro de Rosario Urbín y Jaume Boix - 'EL CIERVO'

La exposición sobre los 75 años de la revista 'El Ciervo' ha acabado en el Palau Robert de Barcelona tras recibir más de 28.000 visitantes y se abrirá en Madrid el jueves 22 de de enero, informa este sábado la publicación en un comunicado.

'El Ciervo: 75 años de cultura y pensamiento libre', comisariada por Sergi Álvarez Riosalido, se clausuró este viernes con la primera reunión del ciclo 'Trobades', que esta vez fue una velada poética: incluyó un diálogo intergeneracional de poetas y la entrega del VI premio Llorenç Gomis de poesía al poeta canario Manuel Alejandro del Rosario Urbín.

Abrió el acto el director de la revista, Jaume Boix; le siguió el poeta y colaborador de la publicación, Jesús Aguado, que presentó a 4 parejas de poetas formadas por uno consolidado y otro en camino de serlo: José Ángel Cilleruelo y Elia Quiñones, Alejandro Duque Amusco y Dolors Fernández, Eduardo Moga y Lola Nieto, y José María Micó y Bruno Antón.

Después Aguado glosó a Manuel Alejandro del Rosario Urbín (ganador del premio Llorenç Gomis), que recitó un poema y recibió el diploma de de Sole Gomis, hija mayor del autor que da nombre al galardón.

Al premio se presentaron 269 originales de 15 países: se premia un poema escrito en cualquier lengua oficial de España y el galardón está dotado con 1.000 euros y su publicación en el 'Pliego de Poesía' de la revista.