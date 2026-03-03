Más de 30 parques se suman a la campaña de Bombers de la Generalitat de apoyo al Banc de Sang

Imagen promocional de la campaña. - BANC DE SANG

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 30 parques se han sumado a la decimosegunda edición de 'Els bombers i les bomberes t'acompanyen a donar sang', la campaña de Bombers de la Generalitat de apoyo al Banc de Sang, que arranca este martes con el objetivo de superar las 2.000 donaciones, según han informado este martes mediante un comunicado.

La iniciativa cuenta este año con la colaboración de los Pompièrs d'Aran y con la incorporación de nuevos parques de Tarragona y Terres de l'Ebre: El Vendrell, L'Ametlla de Mar, Ascó, Ulldecona y Móra la Nova, que se suman a otros ya habituales.

Además de sangre, se captarán donantes de médula ósea para el registro REDMO, con un especial llamamiento a jóvenes de entre 18 y 40 años, y las personas interesadas pueden reservar hora en la web del Banc de Sang.