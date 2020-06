Más de 300 concentrados ante el Consulado de EEUU en Barcelona piden "justicia"

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 personas se han concentrado este lunes por la tarde ante el Consulado de Estados Unidos en Barcelona para reclamar "justicia" a raíz de la muerte de George Floyd, el ciudadano estadounidense negro presuntamente asfixiado por un policía el 25 de mayo en Mineápolis (Minesota), lo que ha desencadenado una ola de protestas en el país.

Los manifestantes gritan proclamas como 'Trump, tiembla. América no está sola', 'La policía tortura y asesina', 'Fuera Trump' y el mensaje 'No peace, no justice', que coincide con el lema bajo el que varias entidades han convocado la concentración: 'Sin justicia no hay paz'.

Los Mossos d'Esquadra han cortado el tráfico en el paseo de la Bonanova, el paseo Reina Elisenda y la calle Pere II de Montcada a causa de la concentración, a la que los manifestantes han acudido con varias pancartas en defensa de la memoria de Floyd y con sus últimas palabras al morir --'I can't breathe' (No puedo respirar)--.