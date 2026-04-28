Más del 50% de familias atendidas por CaixaProinfancia en España son monoparentales

Raquel Blanco y su hijo Aarón, usuarios de CaixaProinfancia. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más del 50% de las 43.000 familias atendidas en España por el programa CaixaProinfancia de la Fundación La Caixa son monoparentales, informa la entidad en un comunicado de este martes.

El programa, destinado a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ayuda a este tipo de familias, "donde el riesgo de exclusión sigue en aumento" y de las cuales se han identificado casi 2 millones en España.

Una de las beneficiarias del programa, Raquel Blanco, ha explicado que para ella fue "muy duro" ser madre soltera, ya que criar a un hijo sin el apoyo de un padre --que les abandonó tras nacer el niño-- es difícil, relata.

Blanco y su hijo Aarón, de 18 años, viven ahora en un piso del distrito madrileño San Blas-Canillejas, y han recibido el apoyo de CaixaProinfancia a través de la asociación Achalay, que les ha proporcionado acompañamiento socioeducativo e integración social.

Aarón estudia actualmente el grado de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, tras aprobar el bachillerato a la primera.

"Nunca ha existido en mi vida una figura paterna, pero tampoco he sentido que la necesitara. Con mi madre he conseguido gran parte de mis logros y de mis alegrías, y me ha ayudado a superar las decepciones. Mi madre es una persona que se deja la vida para que yo pueda salir adelante. Es muy resiliente", explica el joven.

Blanco se ha mostrado satisfecha y orgullosa: "En el futuro me imagino a Aarón terminando los estudios, encontrando un buen trabajo y yéndose a vivir con su novia".

ASOCIACIÓN ACHALAY

La trabajadora social y coordinadora de Acción Social de la asociación Achalay, Mar Rodríguez, ha apuntado que Blanco sufre enfermedades que la incapacitan para el empleo y su "gran preocupación ha sido siempre que su hijo tenga la oportunidad de salir hacia adelante".

"En este caso ha sido fácil porque a Aarón le encanta formarse, se implica y es muy participativo en todas las actividades de ocio y apoyo escolar, y además es muy cuidador, tanto con su madre como con todos los compañeros", ha añadido.

Achalay lleva más de 20 años acompañando a familias en situación de vulnerabilidad en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, y actualmente atiende a 130 familias en el marco del programa CaixaProinfancia.

En el caso de Aarón, la intervención se ha desarrollado en un aula del colegio público CEIP El Sol, en el que se le ha ayudado a sacar los cursos adelante "facilitándole espacios donde estudiar y resolver dudas, y sobre todo guiándolo para que decidiera hacia dónde quería tirar".